Sürüklenen Bottaki 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
16 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalandıktan sonra sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesi açıklarında motoru arızalandıktan sonra sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Babakale
Burnu mevkisinde motoru arızalanan lastik botun sürüklendiği yönündeki ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı.
Sahil güvenlik botuna alınan Afganistan
, İran
ve Pakistan
uyruklu 47 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:26 Kaynak: AA
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