Son Dakika Haberleri: Sürüklenen Bottaki 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sürüklenen Bottaki 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

16 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalandıktan sonra sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sürüklenen Bottaki 47 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalandıktan sonra sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Babakale Burnu mevkisinde motoru arızalanan lastik botun sürüklendiği yönündeki ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı.

Sahil güvenlik botuna alınan Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 47 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:26 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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