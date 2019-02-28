Sürüklenen Bottaki Düzensiz Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu bir grup düzensiz göçmen, lastik botla Gökçeada açıklarına ulaştı.



Bir süre sonra, arızalanan motoru su almaya başlayan botla sürüklenen bu kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Alo 158 İhbar Hattı'nı arayıp yardım talebinde bulundu.



Olay yerine ulaşan ekipler, botta bulunan ve boğulma tehlikesi geçiren 23'ü çocuk, 9'u kadın 47 kişiyi kurtarıp karaya çıkardı.



Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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