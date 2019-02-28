Son Dakika Haberleri: Sürüklenen Bottaki Düzensiz Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Sürüklenen Bottaki Düzensiz Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

1 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Sürüklenen Bottaki Düzensiz Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı, System.String[]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu bir grup düzensiz göçmen, lastik botla Gökçeada açıklarına ulaştı.

Bir süre sonra, arızalanan motoru su almaya başlayan botla sürüklenen bu kişiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Alo 158 İhbar Hattı'nı arayıp yardım talebinde bulundu.

Olay yerine ulaşan ekipler, botta bulunan ve boğulma tehlikesi geçiren 23'ü çocuk, 9'u kadın 47 kişiyi kurtarıp karaya çıkardı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Sağlık Bakanı Koca: Lokantalarda Tuz ve Şeker Kullanımı Azaltılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:41:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürüklenen Bottaki Düzensiz Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]