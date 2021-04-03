Sürüklenen bottaki kaçak göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika

yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, motorunun arızalanması üzerine sürüklendi. Bottaki 54 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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