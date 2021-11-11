Sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
11.11.2021 10:00
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
(Onur Durmuş-İHA)
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