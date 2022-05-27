Sürüklenen motoryat, kurtarıldı - Son Dakika
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Sürüklenen motoryat, kurtarıldı

27.05.2022 10:35
Sürüklenen motoryat, kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yalıçiftlik Mahallesi açıklarındaki motoryat, motor arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan motoryattaki vatandaşların, Kıyı Emniyeti ekiplerinden yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahliye (can kurtarma) botu, belirtilen yere gitti. KIYEM-6 botuna yedeklenen motoryat Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA

Sürüklenen motoryat, kurtarıldı
Sürüklenen motoryat, kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürüklenen motoryat, kurtarıldı - Son Dakika


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