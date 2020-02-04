Sürüklenen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Sürüklenen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

7 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sürücüsünün hızlı girdiği virajda kontrolünden çıkan otomobil, yan yatıp sürüklenerek park halindeki araca çarptı.

Sürüklenen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sürücüsünün hızlı girdiği virajda kontrolünden çıkan otomobil, yan yatıp sürüklenerek park halindeki araca çarptı. Bölgede dükkan işleten Gökhan Karadağ, saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Osmaniye yönünden Kadirli yönüne giden Serdal Çınkır yönetimindeki 80 KJ 164 plakalı otomobil, hız nedeniyle virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yan yatan otomobil, sürüklenip yol kenarında bulunan bir PVC doğrama dükkanının önünde park halinde bulunan otomobile çarptı. Dükkan sahibi Gökhan Karadağ, saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Serdal Çınkır, çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.?Yan taraftaki başka bir esnafı ziyarete gittiği sırada kazanın meydana geldiğini belirten Gökhan Karadağ, "Çıktım yan tarafa geçtikten yaklaşık 5-10 saniye sonra hızla bir araba sürüklenerek geldi. Saniyeler içerisinde gördüm. Sonra otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardım. Sağlık durumu da gayet iyiydi. Araçtan arkadaşı çıkarttık. Çok şükür kimsede bir sıkıntı yok" dedi.


Gökhan Karadağ, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
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