Sürüklenen Teknedeki 11 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken tekneleri sürüklenen 11 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken tekneleri sürüklenen 11 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.



Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında devriye esnasında sürüklenen bir tekne tespit etti.



Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu teknedeki 11 Filistin uyrukluyu kurtardı.



Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı

Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Jailson 22 Gün Sonra Sahada