Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

27.11.2020 18:22
Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]

BODRUM'da motor arızası yapan teknedeki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM'da motor arızası yapan teknedeki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sığınmacıların içinde bulunduğu lastik bot, Görecek Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler bugün saat 02.40'ta Sahil Güvenliği arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, kaçak göçmenleri kendi botlarına alarak kurtardı. Karaya getirilen 12 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Kos Adası, Bodrum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika


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