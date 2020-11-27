Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

BODRUM'da motor arızası yapan teknedeki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan sığınmacıların içinde bulunduğu lastik bot, Görecek Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler bugün saat 02.40'ta Sahil Güvenliği arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, kaçak göçmenleri kendi botlarına alarak kurtardı. Karaya getirilen 12 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
- Kaynak: DHA
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