Sürüklenen Teknedeki 13 Filistinli Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 13 Filistinli düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Filistin uyruklu 13 düzensiz göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a gitmek için Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarından "Tanem" isimli fiber tekneyle denize açıldı.
Teknenin makine arızası nedeniyle sürüklenmesi ve batma tehlikesi geçirmesi üzerine düzensiz göçmenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik Marmaris
Grup Komutanlığı ekipleri, teknedeki 6'sı kadın 13 düzensiz göçmeni teknelerine aldı.
Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 Türk gözaltına alındı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.