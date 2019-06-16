Son Dakika Haberleri: Sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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Sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

17 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Mia DD" isimli teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.
Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Bodrum Limanı'na çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Bodrum, Güncel
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