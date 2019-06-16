Sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:15 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında gezinti ve sportif amaçlı denize açılan, içerisinde 4 kişinin bulunduğu "Mia DD" isimli teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik botu, teknedekileri kurtardı.
Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenen tekne Bodrum Limanı'na çekildi.
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