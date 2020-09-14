Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak tekne limana çekildi.
Edinilen bilgiye göre, Şövalye adası açıklarında arıza yapan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, arıza yapan tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:41 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika