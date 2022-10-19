Marmaris Bozburun açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenen tekne özel bir marinaya yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bozburun, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı - Son Dakika

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