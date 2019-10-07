Son Dakika Haberleri: Sürülerin, günler süren dönüş yolculuğu başladı
Son Dakika Güncel Sürülerin, günler süren dönüş yolculuğu başladı

Sürülerin, günler süren dönüş yolculuğu başladı

1 saat önce

Tunceli'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, sürülerini araçlara yükleyerek kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönmeye başladı.

Sürülerin, günler süren dönüş yolculuğu başladı, System.String[]

Tunceli'de havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların büyük bölümü, sürülerini araçlara yükleyerek kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönmeye başladı.


Kentte özellikle Çemişgezek ve Pertek ilçesinden ilkbahar mevsimiyle birlikte sürülerini Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerine götüren yaylacılar, Eylül sonu Ekim başı dönüş yolculuğuna geçiyor. Yaylacıların bir bölümü sürülerini araçlarla kışı geçirecekleri yerlere naklederken bir bölümü ise ekonomik nedenlerden ötürü sürüleri yürüterek köylerine götürüyor. Yolculuk sırasında belli noktalarda mola veriliyor. Çobanların yanı sıra çok sayıda çoban köpeği de bu zorlu yolculukta sürüyü yaban hayvanlarından korumak için çaba sarf ediyor.


Normalde hayvanları araçlarla naklettiklerini belirten sürü sahiplerinden Özer Gündoğdu, "Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle mecburen hayvanlarımızı yürüterek götürüyoruz. Pülümür'den Pertek İlçesi Yukarı Gülbahçe Köyü'ne kadar olan yolculuğumuz 15 gün kadar sürüyor. Zorlu bir yolculuk ama mecburuz" dedi. - TUNCELİ

Tunceli, Pülümür, Pertek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar Nilgün Bodur, "Çocuk yap" diyen takipçilerine ateş püskürdü
Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Son Dakika! Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürülerin, günler süren dönüş yolculuğu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]