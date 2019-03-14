Sürülerin Karla İmtihanı
56 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Güzeldere mevkiinde sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Güzeldere
mevkiinde sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yüksekova'dan Van
'a giden araçlar Güzeldere'de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Bir süre beklemek zorunda kalan sürücüler, kar temizleme çalışmasının ardından yollarına devam etti. Yetkililer Van-Hakkari arası yolculuk yapan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
(Metin Tek/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
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