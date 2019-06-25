Son Dakika Haberleri: Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu
Son Dakika Güncel Haber

Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

10 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.

Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.
İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini, otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.
Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor.
Süt sağımının ardından sürülerin tekrar Nemrut Dağı'nın eteklerine yaklaşık 6 kilometrelik tozlu yolculuğu başlıyor.
Fotoğraf sanatçıları da sürülerin ilerlemesiyle vadilerden yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl renkle bütünleşmesini kare kare fotoğraflıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Tatvan, Bitlis, Nemrut Dağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Son dakika! ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj TSK'nın Twitter hesabından paylaşıldı: Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürülerin, Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]