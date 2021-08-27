Sürülerin tozlu yayla yolculuğu - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde çobanlar binlerce koyunu otlatmak için Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor. Burada gün boyu otlatılan sürüler, akşam saatlerinde yeniden köye getirilerek süt sağımı yapılıyor. Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut Dağı'nın eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.