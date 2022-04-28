Sürüngen hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Sürüngen hırsızlar kamerada

28.04.2022 09:58
Sürüngen hırsızlar kamerada

Bursa'da cep telefonu mağazasının kepenklerini kırarak içeriye sürünerek giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'da cep telefonu mağazasının kepenklerini kırarak içeriye sürünerek giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu mağazasına sabaha karşı saat 05.00 sıralarında gelen üç hırsız dükkanın kepenklerini kırarak kaldırmaya çalıştı. Kepengi kaldırmakta zorlanan hırsızlar içeriye girmek için çareyi sürünmekte buldu. Hırsızlardan biri kepengi kaldırırken, diğeri sürünerek içeriye girdi. Hırsızlar girdikleri dükkandan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan cep telefonu, tablet ve aksesuar çaldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay sabahı dükkana gelen işyeri sahibi ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerindeki incelemelerin ardından sürüngen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Sürüngen hırsızlar kamerada
Sürüngen hırsızlar kamerada
Sürüngen hırsızlar kamerada
Sürüngen hırsızlar kamerada
Sürüngen hırsızlar kamerada

YORUMLAR
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Osmangazi, Kayıhan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürüngen hırsızlar kamerada - Son Dakika


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