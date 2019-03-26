Son Dakika Haberleri: Sürüngenler Çetesi" Üyesi 5 Kişi Tutuklandı

Sürüngenler Çetesi" Üyesi 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İstanbul'da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı.

Sürüngenler Çetesi
İstanbul'da güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek giren çete üyesi 5 kişi tutuklandı. Güvenlik kameralarına 'yakalanmamak amacıyla iş yerlerine sürünerek girdikleri için' kendilerine 'Sürüngenler Çetesi' ismini veren 7 şebeke üyesi İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete lideri Yıldırım B.'nin'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, İstanbul, Güncel
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