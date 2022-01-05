Üye Girişi
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı - Son Dakika

Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı

05.01.2022 17:56

Gaziantep'te sürünerek insanların duygularını sömüren dilenci, zabıta ekiplerini karşısında görünce hemen ayaklandı. Ayaklarının üzerinde yürüyebilen dilenci, deşifre edildiğini anlayınca ise intihar edeceğini söyleyerek ekiplerden kurtulmaya çalıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilerin yoğun uğrak yeri olan Gaziler ve Hürriyet caddelerinde tebdili kıyafet dilenci operasyonu düzenledi. Sivil kıyafetli zabıta ekipleri, bir dilencinin sürünerek insanların duygularını sömürdüğünü ve para topladığını fark etti.

ZABITALARI GÖRÜNCE AYAKLANDI

Bir süre takip ettikleri dilencinin yürümesine bir engeli bulunmadığını belirleyen ekipler, bir anda şahsın etrafını sardı. Dilenciden ayağa kalkmasını isteyen zabıta ekiplerinin bu talebi üzerine şahıs ayağa kalkarak elindeki bastonun da yardımıyla hızlı adımlarla yürümeye başladı.

KAÇMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Zabıtaların şaşkınlığından istifade ederek kaçmaya çalışan ve bu girişimi başarısız olan dilenci, gerekli işlem ve cezaların yapılması için zabıta karakoluna götürülmek istendi. Ekipler nezaretinde yolun karşısına geçirilmek için üst geçide çıkarılan dilenci burada sahtekarlığının cep telefonu ile görüntülendiğini ve foyasının ortaya çıktığını fark edince intihar edeceğini söyleyerek, üst geçidin demir korkuluklarına çıkmaya çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesi ile bu girişimi ve şovu başarısız olan dilenci, karakola götürüldü.

CEBİNDEN 80 LİRA ÇIKTI

İsminin B.D. olduğu belirlenen dilencinin cebinden 80 TL çıkarken, şahsa ekipler tarafından 277 TL para cezası tatbik edildi.

Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı
YORUMLAR
500

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet, İntihar, Zabıta, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı - Son Dakika


Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı         
21:35
İnşaatı devam eden metro hattında Sarıgazi durağının İBB tarafından betonla kapatılmasına tepki çekti İnşaatı devam eden metro hattında Sarıgazi durağının İBB tarafından betonla kapatılmasına tepki çekti         
21:26
Irak'ta bir düğünde müzik seçimi nedeniyle tartışan çift kavga edip boşanma kararı aldı Irak'ta bir düğünde müzik seçimi nedeniyle tartışan çift kavga edip boşanma kararı aldı         
18:22
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
21:35 Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanına şiddet uyguladı
21:24 Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü
20:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak
20:43 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan sonra Bakan Koca'dan açıklama: Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne indirildi
20:04 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek
19:55 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
19:48 Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu
19:40 AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı
19:34 Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
19:28 Can güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye götürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 21:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement