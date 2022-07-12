Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı

12.07.2022 11:24

Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti.

Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı

Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın karayolundan geçmeye çalışan sürünün içine daldığı kazada 19 koyun telef olurken, olayda hamile bir koyunun karnından fırlaması ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'den, Çay ilçesine doğru giden O.B., idaresindeki 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Otomobilin çarptığı koyunlar metrelerce havaya yükselip ardından düştükleri yerde telef oldu. Olayda hamile bir koyunun karnındaki kuzu ise çarpmanın etkisi ile anne karnından dışarı fırladı. 19 koyunun telef olduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olup yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçti.

Olayın ardından jandarma tarafından sürücü O.B.'nin ifadesi alınırken, sürünün sahibi H.M.'nin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

YORUMLAR
500
Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı Otomobil, koyun sürüsüne daldı! Annesinin karnından fırlayan kuzu yürekleri parçaladı İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Tragger, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 11:29:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sürünün içine dalan araç 19 koyunu telef etti... Hamile koyunun karnından yavrusu fırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement