Hyundai'nin
Türkiye
'de üretilen i20 modelinin makyaj sonrası gelen 1.0 litrelik turbo motorlu versiyonunu inceledik.
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite tasarım
Hyundai'nin B segmentindeki temsilcisi i20 geçtiğimiz
günlerde makyajlanarak, satışa sunulmuştu. Güncel görünümüne kavuşan i20, önde
altıgen ızgara, LED gündüz farları, dikiz aynalarına entegre LED sinyaller ve
yine LED stop lambalarına kavuştu. Türkiye'de üretilen aracın dikkat çekici
yeniliklerinden birisi ise artık yeni far teknolojisinin viraj içi aydınlatma
yeteneğine da kavuşmuş olması. Farların üzerindeki kalın kaş şeklindeki gündüz
farları da araca karakteristik bir yüz kazandırmış. Önceki modelin hatları bu
araçta özellikle burun yapısında biraz daha köşeli hatlara kavuşmuş. Yandan bakıldığında yeni jantlarıyla daha
dinamik görünen otomobilden en büyük değişim ise arka bölümde gözleniyor.
Yenilenen stop lambaları ve difüzör ile yeni tampon sayesinde araç, selefine
göre daha dinamik bir etki yaratıyor.
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite iç mekan
4035 mm. uzunluğa, 1734 mm. genişliğe ve 1474 mm. yüksekliğe
sahip otomobil, 2570 mm.'lik dingil mesafesiyle i20 sınıf standartlarına göre
kullanışlı bir iç mekana sahip. Aracın iç mekandaki tasarımı genel olarak aynı
kalsa da, ortadaki 7 inçlik renkli dijital ekran, mavi aydınlatma ve bazı
bölümlerde kullanılan krom detaylar kalite algısının artmasına yardımcı oluyor.
Gerek gösterge paneli, gerekse de ortadaki dijital ekran oldukça rahat takip
ediliyor ve büyük göstergeler sayesinde kullanımı son derece ergonomik.
Sistemin tepki hızı da başarılı. Multimedya sistemi
Apple
CarPlay ve Android
Auto ile uyumlu.
B segmentine göre aracın donanımı ve iç mekan hacmi dikkat
çekici. Makyaja rağmen aynı kalan direksiyon artık demode sayılabilir.
Orta kosoldaki otomatik klima kumandası da şık ve kullanışlı bir
tasarıma sahip. Aynı şekilde markanın diğer modellerinden hatırladığımız vites
topuzu da şık bir görünüme sahip. İç mekandaki saklama gözleri ve torpido
bölümünün hacmi sınıfına göre yeterli. 301 litre bagaj hacmine sahip test
aracımızda panoramik cam tavan ve sunroof opsiyon olarak tercih edilebiliyor. Bu
arada sürüş sırasında koltukların sert yapısı konforu törpülüyor. Biraz daha
yumuşak yapıda koltuklar ile bu sorun kolayca aşılabilir.
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite motor
İyi bir görüş alanına sahip test aracımızın kalbinde
makyajla birlikte artık i20'de kullanılmaya başlanılan 1.0 litrelik 3
silindirli turbo benzinli motor yer alıyor. 6000 d/d'de 120
HP
güç ve 1500 ile
4000 d/d aralığında 172 Nm tork değeri sunan motor, Hyundai'nin diğer
modellerinden hatırladığımız 7 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Çift
kavramalı şanzımanın vites geçişleri sarsıntısız ve ihtiyaca cevap veriyor. Alt
devirlerde daha cansız kalan motor devir yükseldikçe asıl performansına
ulaşıyor.
Geri görüş kamerası da renkli kılavuz çizgilerle park ve
manevrayı kolaylaştırıyor. Bu arada 998 cc hacmindeki motordan gelen sportif
sesin bir parça iç mekana yansıması ise rahatsız etmedği gibi, bu sesi duymak
da en azından benim için sürüş keyfini arttıran etkenlerden birisi oldu
diyebilirim.
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite tüketim
0-100 km/s hızlanmasını … gerçekleştiren araç, 190 km/s hıza
ulaşabiliyor. Yaklaşık saatte 100 km hız aşıldığında rüzgar sesi iç mekana
yansıyor. Aracın fabrika verisine göre yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama
5.1 litre. Sakin kullanımlarda bu oranı yakalamak mümkün ancak ben şehir içi
trafiği ve zaman zaman da otoban şartlarında sportif kullanımla 6.3 litrelik
bir değer yakaladığımı da belirtmeliyim. Tabi bu oranda Start&Stop
sisteminin de katkısı büyük. Sistem bu motor seçeneğinde standart olarak
sunuluyor.
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite karar
Genel olarak başarılı bir yol tutuş karakterine sahip aracın
süspansiyonları ise sert. Bu sayede yol tutuş artarken, yoldan gelen darbeleri
ise iç mekanda hissediyorsunuz. Selefine göre daha çekici bir görünüme sahip
Hyundai i20 test aracımızın Türkiye satıi fiyatı ise 107 bin 600 TL.
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