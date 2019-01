Hyundai'nin Türkiye 'de üretilen i20 modelinin makyaj sonrası gelen 1.0 litrelik turbo motorlu versiyonunu inceledik.Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite tasarımHyundai'nin B segmentindeki temsilcisi i20 geçtiğimizgünlerde makyajlanarak, satışa sunulmuştu. Güncel görünümüne kavuşan i20, öndealtıgen ızgara, LED gündüz farları, dikiz aynalarına entegre LED sinyaller veyine LED stop lambalarına kavuştu. Türkiye'de üretilen aracın dikkat çekiciyeniliklerinden birisi ise artık yeni far teknolojisinin viraj içi aydınlatmayeteneğine da kavuşmuş olması. Farların üzerindeki kalın kaş şeklindeki gündüzfarları da araca karakteristik bir yüz kazandırmış. Önceki modelin hatları buaraçta özellikle burun yapısında biraz daha köşeli hatlara kavuşmuş. Yandan bakıldığında yeni jantlarıyla dahadinamik görünen otomobilden en büyük değişim ise arka bölümde gözleniyor.Yenilenen stop lambaları ve difüzör ile yeni tampon sayesinde araç, selefinegöre daha dinamik bir etki yaratıyor.Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite iç mekan4035 mm. uzunluğa, 1734 mm. genişliğe ve 1474 mm. yüksekliğesahip otomobil, 2570 mm.'lik dingil mesafesiyle i20 sınıf standartlarına görekullanışlı bir iç mekana sahip. Aracın iç mekandaki tasarımı genel olarak aynıkalsa da, ortadaki 7 inçlik renkli dijital ekran, mavi aydınlatma ve bazıbölümlerde kullanılan krom detaylar kalite algısının artmasına yardımcı oluyor.Gerek gösterge paneli, gerekse de ortadaki dijital ekran oldukça rahat takipediliyor ve büyük göstergeler sayesinde kullanımı son derece ergonomik.Sistemin tepki hızı da başarılı. Multimedya sistemi Apple CarPlay ve AndroidAuto ile uyumlu.B segmentine göre aracın donanımı ve iç mekan hacmi dikkatçekici. Makyaja rağmen aynı kalan direksiyon artık demode sayılabilir.Orta kosoldaki otomatik klima kumandası da şık ve kullanışlı birtasarıma sahip. Aynı şekilde markanın diğer modellerinden hatırladığımız vitestopuzu da şık bir görünüme sahip. İç mekandaki saklama gözleri ve torpidobölümünün hacmi sınıfına göre yeterli. 301 litre bagaj hacmine sahip testaracımızda panoramik cam tavan ve sunroof opsiyon olarak tercih edilebiliyor. Buarada sürüş sırasında koltukların sert yapısı konforu törpülüyor. Biraz dahayumuşak yapıda koltuklar ile bu sorun kolayca aşılabilir.Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite motorİyi bir görüş alanına sahip test aracımızın kalbindemakyajla birlikte artık i20'de kullanılmaya başlanılan 1.0 litrelik 3silindirli turbo benzinli motor yer alıyor. 6000 d/d'de 120 HP güç ve 1500 ile4000 d/d aralığında 172 Nm tork değeri sunan motor, Hyundai'nin diğermodellerinden hatırladığımız 7 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Çiftkavramalı şanzımanın vites geçişleri sarsıntısız ve ihtiyaca cevap veriyor. Altdevirlerde daha cansız kalan motor devir yükseldikçe asıl performansınaulaşıyor.Geri görüş kamerası da renkli kılavuz çizgilerle park vemanevrayı kolaylaştırıyor. Bu arada 998 cc hacmindeki motordan gelen sportifsesin bir parça iç mekana yansıması ise rahatsız etmedği gibi, bu sesi duymakda en azından benim için sürüş keyfini arttıran etkenlerden birisi oldudiyebilirim.Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite tüketim0-100 km/s hızlanmasını … gerçekleştiren araç, 190 km/s hızaulaşabiliyor. Yaklaşık saatte 100 km hız aşıldığında rüzgar sesi iç mekanayansıyor. Aracın fabrika verisine göre yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama5.1 litre. Sakin kullanımlarda bu oranı yakalamak mümkün ancak ben şehir içitrafiği ve zaman zaman da otoban şartlarında sportif kullanımla 6.3 litrelikbir değer yakaladığımı da belirtmeliyim. Tabi bu oranda Start&Stopsisteminin de katkısı büyük. Sistem bu motor seçeneğinde standart olaraksunuluyor.Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite kararGenel olarak başarılı bir yol tutuş karakterine sahip aracınsüspansiyonları ise sert. Bu sayede yol tutuş artarken, yoldan gelen darbeleriise iç mekanda hissediyorsunuz. Selefine göre daha çekici bir görünüme sahipHyundai i20 test aracımızın Türkiye satıi fiyatı ise 107 bin 600 TL.The post Sürüş izlenimi | Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT Elite appeared first on Carmedya.