Mercedes-Benz
; binek araçlarıyla son dönemde fazlasıyla ön planda. Peki ticaride durum nasıl? Vito markanın bu konudaki en güçlü kozlarından. Ne kadar başarılı?
Mercedes-Benz Vito tasarım
Vito ülkemize dört farklı karoser seçeneği ile geliyor.
Bizim teste aldığımız model ise Vito Tourer. Ağırlıklı olarak VIP taşımacılık
gibi sektörlerin tercih ettiği model, selefine göre incelendiğinde büyük yol
kat etmiş. Tasarımda ilk dikkat çeken değişim büyük ön ızgara ve far grubu oluyor. Daha modern
görünüme kavuşan araç, yan bölümdeki jant tasarımıyla da oldukça sportif
görünüyor. Bolca keskin hat modelde kullanılmış. Gidiş yönüne göre sadece sağ
kapı sürgülü ve otomatik olarak açılıyor. Karartılmış arka camlar ona daha gizemli
bir tasarım sunuyor. Arka bölümde dikey stop grubu dikkat çekiyor. Marka ve
model logoları bagaj kapağının iki yanına dağılmış.
Mercedes-Benz Vito iç mekan
Mercedes-Benz Vito iç mekan
İçeride ise Mercedes modellerinden tanıdık gelen bir kokpit
bizleri karşılıyor. Gösterge paneli ve orta konsoldaki müzik sistemi eskimeye
yüz tutmuş. Ancak yeni nesilde bu detayların güncelleneceği aşikar. Otomobilde
eşya gözü konusunda kısıtlı alan sunulmuş. Özellikle ön konsolda yatay ve
konsol içine giren eşya gözleri kesinlikle yetersiz. Önde sürücü dahil 3
kişilik alan sunulmuş. Sürücü koltuğunun sırtlık bölümü ayarlanabiliyor. Ancak
yolcu bölümündeki koltuklar sabit kalıyor. Arka bölümde ise karşılıklı
koltuklar kullanılmış. Bu koltuk yerleşimi VIP olarak biliniyor. Koltukların
deri kaplamaları da oldukça şıklık katmış iç mekan. Arka bölümde sunulan küçük
eşya gözleri de işe yarıyor. Koltukların kaydırılma özelliği ile içerideki eşya
yükleme alanını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bagaj bölümünde yer alan pandizot
detayı da oldukça şık olmuş.
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito motor
Aracın kalbinde 2143 cc hacminde bir motor bulunuyor. Bu
motor 163
HP
güç ve 380 Nm tork değeri sağlıyor. 7 ileri otomatik şanzıman ile
model 11.3 saniyede 0-100 hızlanma değerini tamamlıyor.
Maksimum
hızı ise 195
km/s. Model ile ortalama tüketim değeri 5.8 litre. Şanzıman geçişleri hızlı ve
sarsıntısız. Şanzıman karakterini değiştirebileceğiniz bir tuş da şoföre
sunuluş. Bu sayede manuel konumda
direksiyon arkasındaki kulakçıkları kullanarak vites değiştirebilme opsiyonu da
size sunulmuş. İsterseniz daha ekonomik sürüşler için şanzımanı Eco konumunda
da kullanabilirsiniz. Bu modda şanzıman daha çabuk üst viteslere geçiyor. Devri
düşük tutarak daha düşük yakıt tüketim değerleri size sunuyor. Şehir dışı ve
sakin kullanımlarda biz 4.8 litrelik tüketim değerleri elde ettik. Ancak şehir
içi agresif kullanımlarda 7.5 litrelere ulaşmak imkansız değil.
Mercedes-Benz Vito
Yalıtım konusunda model segmentindeki rakiplere göre
değerlendirildiğinde başarlı. Yol ve rüzgar sesini başarılı bir şekilde absorbe
edebiliyor. Yol tutuş konusunda da ondan çok şey beklememek gerek. Ancak
segmentindeki
Volkswagen
Caravell ile karşılaştırıldığında eşit olduklarını
söylemek gerek. Limitleri aşıldığında model önden kayma yaşatıyor.
Mercedes-Benz Vito Karar
Amacınız VIP taşımacılıksa burası tam size göre. Ancak şunun altını çizmeliyim otomatik istiyorsanız hala güncellenmeyen 2143 cc motor vergi konusunda canınızı sıkabilir. Ancak otomatik dert değil derseniz
Renault
'dan hatırladığımız dizel motor seçeneği emrinize amade. Tüketim konusunda da araç gayet başarılı. Ancak şehir içinde ekonomik olmak için daha dikkat etmelisiniz. Rakiplerine göre değerlendirdiğimizde ise model 20 bin TL pahalı kalıyor. Tercih sizin
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