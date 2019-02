Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport

CARMEDYA.COM - Volvo SUV ailesinin en küçük üyesi XC40'ı farklı yol şartlarında yakından inceledik.Volvo'nun yeni tasarım çizgisiyle birlikte gelişen SUVailesinin küçük üyesi XC40 ile keyifli bir haftasonu geçirdik. Gelenekselİskandinav tasarımının yalın çizgilerini yansıtan XC40, önceki modellerdenfarklı olarak, daha sert hatlara yer vermiş.Volvo XC40 tasarımİsveçli üreticinin tüm modellerinde görmeye başladığımız kütburun yapısı ve ön ızgaranın içe doğru eğimli yapısı XC40'da da kendisinigösteriyor. Yanlarda daha sade bir SUV profili dikkat çekmesine rağmen, 18 inçözel tasarım spor jantlar dinamik bir etki yaratıyor. Arka bölümde ise önyüzdeki kadar şık bir tasarımı görmek mümkün. Spoyler, üstte konumlananbumerang formlu stop lambaları, eğimli bagaj kapağı ve tampon altı korumasıylaXC40'ın en iddalı olduğu bölümün arkası olduğunu söylemek mümkün.4425 mm. uzunluğa, 1863 mm. genişliğe ve 1652 mm. yüksekliğesahip araç, 2702 mm'lik dingil mesafesiyle iç mekanda önde ve arkada yeterlidiz ve baş mesafesini sunuyor. 460 litrelik bagaj hacmi de katlanabilen arka koltuklarlaarttırılabiliyor.Volvo XC40 iç mekanVolvo XC40'ın iç mekanında ilk dikkati çeken kalitelimalzemeler ve başarılı işçilik oluyor. Ön panel ve iç mekan tasarımı XC90 veXC60'dan tanıdık çizgilere sahip. Orta konsolda gereksiz detaylardankaçınılırken, 9 inçlik dokunmatik bir dijital ekran yer alıyor. Bu ekranaracılığıyla multimedya sistemlerinden, araçla ilgili bilgilere, geri görüşkamerasına kadar hemen her sistemi kullanmak son derece kolay. Ayrıca XC40normal konuşmayı da algılayarak, sesli komutlata cevap veriyor.Büyük gösterge paneli grafikleri ve aydınlatmasıyla kolay takip edilebiliyor ve oldukça şık bir görünüme sahip. Yine şık vites kolunun ön tarafındaki boşlukta akıllı telefonlar için tasarlanan kablosuz şarj yuvası yer alıyor. Yüksek oturma pozisyonu sayesinde iyi bir görüş alanı sunan araç, sunroof ve panoramik cam sayesinde ferah ve aydınlık bir ortam sunarken, arkaya doğru eğimli tavan ve yükselen omuz çizgisi nedeniyle arka camlar öne göre daha dar ve koyu. Önde yanal destek sunan koltuklar güvenlik açısından biraz sert ancak ergonomisi başarılı.Volvo XC40 SürüşVolvo XC40 ülkemizde T3, T4 benzinli ve D3 ile D4 olmaküzere iki farklı dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. D4 motora sahip testaracımızın motor kaputunun altında 2.0 litrelik dizel ünite yer alıyor ve 4000d/d'de 190 HP güç üretiyor. 1750 ile 2500 d/d aralığında 400 Nm tork değerineimza atan motor, 8 ileri Geartronic şanzıman ile birlikte sunuluyor.AWD dört tekerden çekiş sistemine sahip araç, 210 km/s hızaulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanması ise 7.9 saniyede gerçekleşiyor. Fabrikaverilerine göre 100 kilometrede ortalama 7.1 litrelik tüketim değerine ulaşanaraçta ben 6.8 litrelik bir ortalama değer yakaladım. Araç ses yalıtımı konusunda başarılı ve müzik sistemigerçekten kalitesiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor. Ancak sertsüspansiyonlar nedeniyle XC40'ın pek de konforlu olduğunu söyleyemem. Otobanşartlarında genel olarak yeterli konforu sunan araç, yol bozulmaya başladığındasürücü ve yolcu açısından oldukça sarsıntılı ve sıkıntılı diyebilirim.Bu arada aracın ele iyi oturan direksiyonunun tepkileri isebaşarılı. İsveçli markanın güvenlik konusundaki taviz vermeyen tutumunedeniyle çok sayıda güvenlik sistemiyle donatılan araç, yorgunluk algılarken,City Safety ile öndeki diğer araçları, yayaları, bisikletlileri ve büyükhayvanları algılıyor ve çarpışmak üzereyseniz uyarıyor. Zamanında tepkigöstermezseniz, otomatik olarak fren yaparak çarpışmadan kaçınmanıza ya daetkisini azaltmanıza yardım ediyor.Yoldan Çıkma Önleme Sistemi sizi yolda tutarak güvendetutmaya yardım ediyor. Bu yeni özellik istemeden yoldan çıkmak üzere olduğunuzualgılarsa, direksiyon desteğini ve gerekirse fren desteğini kullanarak tekraryolunuza dönmenize yardım ediyor. Pilot Assist ise otomatik olarak sabit bir hızı ve öndekiaraçla mesafeyi koruyor ve hatta otomobilin direksiyon hareketine de yardımederek sizi şerit çizgilerinin içinde tutuyor.Ülkemizde Momentum, Inscription ve R-Design donanımpaketleriyle satışa sunulan Volvo XC40'ın fiyat aralığı ise 212 bin TL ile 370bin TL arasında değişiyor. Inscription donanıma sahip D4 AWD test aracımızınfiyatı ise 358 bin 985 TL… Bu fiyat ise rakiplerine oranla biraz yüksek.The post Sürüş izlenimi|Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport appeared first on Carmedya.