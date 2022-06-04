Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu - Son Dakika
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Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu

04.06.2022 13:13
Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde sürüye saldıran kurda av tüfeğiyle ateş açan Afganistan uyruklu çoban, kendisi gibi çoban olan arkadaşı Sinan Gökpınar'ı bacağından vurdu.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde sürüye saldıran kurda av tüfeğiyle ateş açan Afganistan uyruklu çoban, kendisi gibi çoban olan arkadaşı Sinan Gökpınar'ı bacağından vurdu. Yaylaya ambulans gidemeyince Gökpınar, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi Yaylası'nda Afganistanlı çobanın otlattığı sürüye akşam saatlerinde kurt saldırdı. Çoban kurda av tüfeğiyle ateş etti. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, karşı taraftaki kendisi gibi çoban olan arkadaşı Sinan Gökpınar'ın diz kapağına isabet etti. Yayladakiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ambulansla ulaşılamayınca, Vali Mehmet Ali Özkan'a haber verildi. Vali Özkan'ın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, içinde sağlık ve AFAD ekipleriyle yaylaya iniş yaptı. Yaralı Gökpınar, ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sinan Gökpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban ifadesinde, "Sürüye kurt saldırdı, ben de silahla ona ateş ettim. Saçmalar fark etmediğim arkadaşımın ayağına denk geldi" dedi. Görgü tanıkları ve Gökpınar olayı doğrulayınca çoban işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu
Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu
Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu
Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Afganistan, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürüsüne saldıran kurda ateş ederken arkadaşını vurdu - Son Dakika

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