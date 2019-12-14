Sürüye dadanan kurtlar, Kangallara yem oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürüye dadanan kurtlar, Kangallara yem oldu - Son Dakika

Sürüye dadanan kurtlar, Kangallara yem oldu

6 saat önce

Sivas'ta ağılda bulunan koyunlara saldırmaya kalkan kurt, ağılı koruyan Kangallara yem olduEdinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Kangal ilçesinde bir yaylada meydana geldi.

Sürüye dadanan kurtlar, Kangallara yem oldu, System.String[]

Sivas'ta ağılda bulunan koyunlara saldırmaya kalkan kurt, ağılı koruyan Kangallara yem oldu


Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Kangal ilçesinde bir yaylada meydana geldi. Soğuk ve kar yağışının etkisiyle aç kaldığı düşünülen kurt yaylada ağılda bulunan koyunları fark ederek ağıla yaklaştı. Ağıla yaklaştığı sırada ağılı koruyan Kangal köpekleri kurdu fark ederek kurda saldırdı. Bir süre aralarında boğuşan kurt ve Kangal köpekleri kurdu telef etti. O anlar olay yerinde bulunan çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - SİVAS

Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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