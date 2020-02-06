Sürüye dadanan kurtları, kangallar telef etti - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde sürülere dadanan iki kurt, Kangal köpekleri tarafından telef edildi.



Sert kış şartlarının yaşandığı Sivas, doğasında Kurtlar ile Kangalların ezeli rekabetine sahne oluyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde aç kalan kurtlar geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sedat Koç'a ait ağıllara saldırmak istedi. Tehlikeyi erken fark eden Kangallar karşı savunmaya geçerek iki Kurt'u telef etti.



"Size dana keseceğim"



Bir çoban bu anları cep telefonu ile kaydetti. Çobanın Kurtları boğmayı başaran köpeklerini ödüllendirmek için "Size daha keseceğim" sözü dikkat çekti. Gürün ilçesinde ak kalıp ağıllara dadanan kurtların 2 gün içerisinde bağlı bulunan 5 köpeği de telef ettiği belirtildi. - SİVAS