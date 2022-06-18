Sürüye karışan kuzusunu almak isteyen 70 yaşındaki kadına 'dayak' iddiası

ADANA'nın Kozan ilçesinde Elif Comert (70), evinin önünden geçen ve daha önce tartışma yaşadığı E.C.'ye (43) ait sürüye karışan kuzusunu almak istedi. Comert, çıkan tartışmada darbedildiğini öne sürerken, gözaltına alınan E.C. ise ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben dövmedim, eşekten düştü" dedi.

Olay, Kozan ilçesi Gökgöz Mahallesi Yayla mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıl önce E.C.'nin köpeği, 3 çocuk annesi Elif Comert'in kuzusunu parçaladı. Bunun üzerine E.C. ile Comert arasında yaşanan anlaşmazlık, husumete dönüştü. Önceki gün Comert'in beslediği kuzulardan biri, eşinin kuzeni E.C.'nin sürüsünün içerisine kaçtı. Kuzuyu almak için sürünün arasına giren Comert ile E.C. arasında tartışma çıktı. E.C., iddiaya göre Comert'i darbetti. Comert, çevredekiler tarafından götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi edilip, taburcu oldu. Comert'in şikayeti üzerine E.C., gözaltına alındı. E.C.'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Ben bir şey yapmadım. Bana tükürürken eşekten düştü" dediği öğrenildi. E.C. ifadesinin ardından serbest kaldı. Yaşadıklarını anlatan Elif Comert ise "Benim kuzum sürüsüne karıştı. Benim dinime imanıma küfürler etti. Ben de 'sen kafirsin' dedim. O küfür ettikçe yüzüne tükürdüm. 'Eşekten düştü' diyormuş. Eşekten düşen böyle mi olur? Ben orada ölebilirdim. Canıma kastetti" dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.