Son Dakika Haberleri: Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef etti
Son Dakika Yerel Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef etti

Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef etti

1 saat önce

Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef ettiMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, aç kalan kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu 10 keçi telef oldu.

Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef etti

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, aç kalan kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu 10 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçe ye bağlı Bağlıağaç Mahallesinde çobanlık yapan Eşfer Yalçın'a ait keçi sürüsünü otladığı Karacabağ mevkisinde, kurtlar saldırdı. Yalçın, keçilerinin sayısında azalma olduğunu fark edince Karacabağ mevkisinde keçileri aramaya çıktı. Yalçın 10 keçisinin ölüsünü bulurken, 3 keçiyi de yaralı halde buldu. Telef olan keçiler daha sonra bir kepçe yardımı ile gömüldü.

Yalçın, yaptığı açıklamada gece dağda aç kalan kurtların keçilere saldırdığını dile getirdi. Daha önceleri de kurtların saldırdığını söyleyen Yalçın, "10 keçi öldü, 3 keçi yaralandı. Bizlerin canına gelmesin, yetkililer bu kurtlara bir an önce bir önlem alsınlar, hiç bir yerde keçi, koyun kalmayacak zararım yaklaşık 13 bin TL" diye konuştu.

Sürüye saldıran kurtlar 10 keçiyi telef etti

Seydikemer, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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