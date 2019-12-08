Son Dakika Haberleri: Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı
Son Dakika Güncel Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı - Son Dakika

Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı

6 saat önce

Erzincan'da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı, System.String[]

Erzincan'da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.


Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı köyde ilk kez havadaki droneyi gören iki çoban köpeği oldukça şaşırdı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerası ve İHA ekibi tarafından kaydedildi. - ERZİNCAN

Çağlayan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:56 Kaynak: İHA
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