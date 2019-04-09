Sürüyü Yoldan Geçirmeye Çalışan Çobanın Feci Ölümü

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Allah rahmet eylesin Yazdıklarınızı gözden geçirin çok yazım hatası var okurken anlamakta zorlandım

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!