Son Dakika Haberleri: Sürüyü Yoldan Geçirmeye Çalışan Çobanın Feci Ölümü

Sürüyü Yoldan Geçirmeye Çalışan Çobanın Feci Ölümü

14 dakika önce

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü Sürüyü karşıya geçirmeye çalışan çobana çarpan araç kayıplara karıştı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da koyun sürüsünün arasına dalan araç çobanın ölümüne neden oldu.

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü
Sürüyü karşıya geçirmeye çalışan çobana çarpan araç kayıplara karıştı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da koyun sürüsünün arasına dalan araç çobanın ölümüne neden oldu. Yaklaşık 20 koyunun telef olduğu kazanın ardından sürücü kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında 18 yaşındaki Devran Çoban isimli çoban, otlatmaya götürdüğü koyunları eve dönüşte mahallenin yakınlarından geçen Birecik - Gaziantep otobanı bağlantı yolundan geçirmeye çalıştı. Seyir halindeki bir araç, çoban ile koyunları fark edemeyince sürünün arasına daldı. Çoban ve koyun sürüsüne çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. İddiaya göre akşam karanlığında yerde yatan çoban ve koyunları fark edemeyen birkaç araç daha çobanla koyunları ezdi. Sürücülerden birinin fark ederek durması üzerine sağlık ekipleri ile jandarmaya haber verildi. Kazanın yaşandığı bölgeye giden sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, yolda önlem alırken kazayı duyup gelen çobanın yakınları sinir krizleri geçirdi.
Olay yerindeki incelemenin çobanın cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çobana çarpıp ölümüne sebebiyet veren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:46 Kaynak: İHA
Gaziantep, Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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