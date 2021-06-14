Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazanmıştı. Dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söylemişti.

Yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Berkay, elenmesi yönünde kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söylemişti. Mavi takımdan birisini söylenmesi beklenen Berkay'ın bu sürpriz kararı konseyde büyük şaşkınlığa neden olmuştu.

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı yine kırmızı takımdan Berkay kazanmıştı. Berkay, elenmesi yönünde aday olarak mavi takımdan Ayşe'nin adını söylemişti. Kimin eleneceği merakla beklenirken yarışmacılar ada konseyine geldi.

Survivor'a bu hafta veda eden isim belli oldu. Rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Batuhan oldu.

"BURAYA KADAR İYİ GELDİM"

Batuhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni bu ana kadar destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Anneme sakın üzülme diyeceğim. Bence buraya kadar iyi geldim. Güzel bir yoldu bu. Gönül isterdi son dörde oturayım. Demek ki hakkımda hayırlısı buymuş.

"ÇOK GÜZEL BİR AİLENİN EVLADISIN"

Acun Ilıcalı, "En başından beri söylüyorum, çok üzücü bir konsey olacağı belliydi. Survivor'ı dibine kadar yaşadın. Aileni gördüğüm zaman seninle ilgili kafamdaki resim tamamlandı. Çok güzel bir ailenin evladısın." dedi.

Öte yandan Batuhan'ın elenmesi ise sosyal medyaya damga vurdu.

Batuhan Karacakaya'nın hayranları ünlü oyuncunun yarışmada haksızlığa uğradığını düşünerek sosyal medyadan attıkları tweetlerde isyan ettiler.

İşte Karacakaya'nın hayranlarının attığı o tweetler:

-Yıllardır zevkle izliyordum Survivor'u... Meğer kurguymuş!

-Poyraz ve yaverleri varken Batuhan Karacakaya elenmeyi hak etmedi.

-Batuhan'ı daha daha güzel göreceğiz. Herkes kalbinin ekmeğini yer!

-Dora varken Batuhan gitti. Nereden baksan adaletsizlik! Batuhan, Poyraz ve Berkay'ın oyununa kurban gitti.

-Batuhan Karacakaya gönlümüzün şampiyonu.

-Batuhan Karacakaya böyle bir vedayı, vedası sırasındaki saygısızlığı ve yarışma boyunca üzerine oynanan oyunları hak etmedi. Yapılan haksızlığın en kısa zamanda karşılığını görür inşallah! Survivor'ı ilk defa Batuhan için izledim, bundan sonra izlemem.