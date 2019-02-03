Son Dakika Haberleri: Survivor 2018'in Finalistleri Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere Survivor Taksi'de | 1.bölüm

Survivor 2018'in Finalistleri Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere Survivor Taksi'de | 1.bölüm

1 saat önce

Survivor Taksi'nin 1. bölümü yayınlandı.

Survivor Taksi'nin 1. bölümü yayınlandı. Survivor Türkiye - Yunanistan için nefesler tutuldu, heyecan dorukta. Survivor taksi farklı konseptiyle sizlerle olacak, bu bölümde Eray Akıncı direksiyona geçiyor, yanında eski bir Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere arka koltukda eski şampiyonlardan Adem Kılıççı'yı konuk ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:55 Kaynak: Youtube

Nagihan Karadere, Adem Kılıççı, Genel
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