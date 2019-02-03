Survivor 2018'in Finalistleri Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere Survivor Taksi'de | 1.bölüm
1 saat önce
Survivor Taksi'nin 1. bölümü yayınlandı.
Survivor Taksi'nin 1. bölümü yayınlandı. Survivor Türkiye
- Yunanistan
için nefesler tutuldu, heyecan dorukta. Survivor taksi farklı konseptiyle sizlerle olacak, bu bölümde Eray Akıncı direksiyona geçiyor, yanında eski bir Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere
arka koltukda eski şampiyonlardan Adem Kılıççı
'yı konuk ediyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:55 Kaynak: Youtube
Survivor 2019'un Yeni Sunucusu Murat Ceylan Oldu
Survivor Hasan, Halka Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi
Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kameraya Çekti