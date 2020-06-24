Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu - Son Dakika

Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu

Survivor 2020'de çeyrek finale günler kala oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isimler; Evrim, Nisa ve Sercan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Büyük finalin yaklaştığı Survivor'da son yapılan toplu SMS oylamasının sıralamasına göre, bu hafta elenen isim belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor çeyrek finalde, bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, elemeye kalan 3 ismi belirledi. Toplu SMS oylamasının sonuçlarına göre ise bu hafta Survivor'dan elenen isim Nisa, Evrim ve Sercan arasından Evrim Keklik oldu.

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FİNALE GÜNLER KALA ELENDİ

Survivor çeyrek finalde, bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, elemeye kalan 3 ismi belirledi. Toplu SMS oylamasının sonuçlarına göre ise bu hafta Survivor'dan elenen isim Evrim Keklik oldu.

"ÜZÜLDÜM AMA ÇOK YORULMUŞTUM"

Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Evrim, "Survivor'dan elendiğim için çok üzgünüm. Daha ileriye gitmek isterdim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradaki her yarışmacı zordu ve ben de zor biriydim. Üzüldüm ama 4,5 aydır buradayım ve yorulmuştum. Buradan çıktıktan sonra hayatıma devam edeceğim ve Survivor izleyeceğim" dedi.

"SURVIVOR'U BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIN"

Acun Ilıcalı ise Evrim hakkında, "Artık buraya gelen her yarışmacı, seyirciden takdir de görmüştür. Son 8'e kalan bütün yarışmacılar başarılıdır. Survivor içinde kendini çok geliştirdin. Parkurda ve oyunlarda bitiriciliğin çok gelişti. Önemli galibiyetlerde hep payın oldu. Survivor'ı başarılı bir şekilde tamamladın" şeklinde konuştu.

ÇEYREK FİNALDE ELEME SİSTEMİ NASIL YAPILACAK?

Survivor 2020'de çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, haftanın üç günü dokunulmazlık oyunu oynayacak. Bu oyunların her birinden dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, akşamında bir isim söyleyecek ve eleme adayı çıkaracak. Bu şekilde 3 eleme adayı arasında, daha önce yapılan büyük SMS oylamasına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020'ye veda edecek. Oylama sonuçları, son dörtlüye kadar geçerli olacak.

BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını söyledi. Ilıcalı, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" ifadelerini kullandı.

SMS, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:31 

Son Dakika Magazin Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu - Son Dakika Magazin
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