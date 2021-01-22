Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı, şarkı çıkarıyor - Son Dakika

Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı, şarkı çıkarıyor

22.01.2021 07:56

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele eden ve finale kalan iki isimden biri olan Barış Murat Yağcı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılığa da adım attı. Yeni işiyle hayranlarına sürpriz yapan Yağcı, klip çekeceğinin de müjdesini verdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ve Survivor'daki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, yeni bir sektöre el attı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, stüdyo çekimlerden bir video yayınlayarak şarkı çıkaracağının müjdesini verdi.

"İÇİNİZDEKİ ÇOCUĞUN HEYECANI EKSİK OLMASIN"

Barış Murat Yağcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum. Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.

Bu hafta klip çekimlerine başlayacak olan Barış Murat Yağcı, şarkısından bir kesitini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı, şarkı çıkarıyor
Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı, şarkı çıkarıyor

Barış Murat Yağcı, Survivor, Medya, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı, şarkı çıkarıyor - Son Dakika Magazin


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