Survivor 2020'de Sercan ve Barış arasında gergin anlar

Survivor 2020 yeni bölümde basket oyunu sırasında yarışmacılar arasında tartışmalar yaşandı. 30 Mart 2020 tarihli Survivor 32. bölümde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Skor 5-1 Ünlüler lehine iken Parviz - Berkan ile Barış - Yunus Emre sahaya çıktı. Oyun sırasında Barış yere düştüğü bir pozisyonda itiraz edince Sercan sert tepki gösterdi. İkili arasındaki dokunulmazlık oyunu öncesinde başlayan gerginlik bugünkü oyuna da yansıdı. Sercan, Barış'a "Koskoca cüssen var ama her şeye ağlıyorsun" sözleri ile tepkisini gösterdi.