Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

Survivor 2020'de şampiyon belli oldu. Aylardır süren zorlu mücadelenin ardından şampiyon olan yarışmacı, SMS oylamasında rakibinden daha fazla oy alan Cemal Can Canseven oldu. Acun Ilıcalı'nın SMS oylaması sonuçlarını açıklamasıyla Survivor şampiyonu olan Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu. Survivor şampiyonu Cemal Can, ikinci olan Barış ile el ele tutuşarak seyircileri selamladı. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can sevincini sahnede ailesiyle kutladı.

ACUN: İKİNİZ DE ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ

Survivor şampiyonu açıklanmadan önce konuşan Acun Ilıcalı, "Cemal Can senin kadar iyi niyetli bir insan az gördüm. Çok temiz kalplisin. Barış senin temiz kalbin yüzüne vurmuş. İkiniz de şampiyonluğa çok yakışıyorsunuz, gerçekten çok yakışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI: ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIM

Barış Murat Yağcı, SMS oylaması sonuçları açıklanmadan önce yaptığı konuşmada, "Gönlüm çok rahat, vicdanım çok rahat. Hep kurduğum hayallerim vardı. Survivor'ın hayatımın dönüm noktası olacağını biliyordum. Hayatın içinde öğrenemeyeceğimiz bir çok şeyi Survivor'da öğrendim. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmamak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Kaybedersem Cemal Can için sevineceğim, kendim için çok üzülmeyeceğim. Burada çok büyük bir aile olduk. Hepimiz birbirimizin ailesi gibi oldu. Takdiri Türk halkı verecek." ifadelerini kullandı.

CEMAL CAN: HEPİMİZ AİLELERİMİZİN ŞAMPİYONUYUZ

Cemal Can Canseven ise, SMS oylaması öncesi yaptığı açıklamada gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışma boyunca çok güzel arkadaşlar edindiğini ve kaliteli insanlarla yarıştığını belirten Cemal Can, "Kazasız belasız bir şekilde vatanımıza gelmek istiyorduk. Sonuçlar ne olursa olsun hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takdir halkın. Hepimiz ailelerimizin şampiyonuyuz. Gerçek dostluklar edindik." dedi.

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor finalinde Barış Murat Yağcı'nın kız kardeşi de konuşma yaptı. Abisinin Survivor'da gerçek karakterini ortaya koyduğunu söyleyen Barış'ın kardeşi konuşmasıyla ailesini duygulandırdı. Barış, kardeşi konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

