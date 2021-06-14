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Survivor 2021'de adaya veda eden ismi belli oldu! Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan hayallerine veda etti - Son Dakika

Survivor 2021'de adaya veda eden ismi belli oldu! Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan hayallerine veda etti

14.06.2021 07:33

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ayşe, Aleyna ve Batuhan'ın elemeye kaldığı potada yarışmada haftalarca SMS birincisi seçilen başarılı yarışmacı Batuhan Karacakaya veda etti.

Finale haftalar kalan Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, haftanın eleme adaylarını belirledi. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise SMS oylaması sonuçları açıklandı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

BATUHAN, ALEYNA VE AYŞE ELEMEYE KALDI

Survivor Türkiye'de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Bu oyunlarından ilkini Poyraz kazandı ve Batuhan'ı ilk eleme adayı olarak gösterdi. Sonraki iki dokunulmazlığı da Berkay kazandı. Berkay, ikinci eleme adayı olarak kendi takımından Aleyna'yı söyledi. Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan Berkay bu defa Ayşe'yi elemeye gönderdi.

BATUHAN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Elemeye kalan Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe için SMS oylaması yapıldı. Dün akşam yayınlanan bölümünde ise yarışmaya veda eden isim açıklandı. Acun Ilıcalı, 3 başarılı ismin kaldığı potada elenen ismin Batuhan Karacakaya olduğunu açıkladı. Yarışmadaki performansıyla alkış toplayan ve defalarca SMS birincisi seçilen Batuhan'ın elenmesi herkesi şaşkına çevirdi.

Survivor 2021'de adaya veda eden ismi belli oldu! Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan hayallerine veda etti

Elenmediğini öğrenen Ayşe ise yaşadığı heyecandan dolayı gözyaşlarına boğuldu.

Survivor 2021'de adaya veda eden ismi belli oldu! Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan hayallerine veda etti
Survivor 2021'de adaya veda eden ismi belli oldu! Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan hayallerine veda etti

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Son Dakika Magazin Survivor 2021'de adaya veda eden ismi belli oldu! Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan hayallerine veda etti - Son Dakika Magazin


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