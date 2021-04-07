Survivor 2021'de adaya veda isim Doğan oldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'in yarışmacıları bugün eleme için konseye geldi. Survivor'da bu hafta ünlüler takımı için SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımında en çok oyu alan isim Batuhan oldu.

Survivor 2021'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında oylama ise kadın ve erkek yarışmacı eşitliğinin korunması nedeniyle sadece erkekler için yapıldı. İlk oylamada İsmail ve Doğan, ikinci oylamada Sergen ve Batuhan potaya girdiler. Ünlüler takımı SMS birincisi Batuhan oldu. Böylece Batuhan'ın eleme adaylığı düştü. Kalan tek erkek yarışmacı olan Çağrı Atakan ise eleme potasına giren son isim oldu.

DOĞAN ELENEN İSİM OLDU

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan ünlüler takımı yarışmacıları Çağrı, Sergen, Doğan ve İsmail arasında SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Doğan oldu.

"DAHA İLERİ GİTMEK İSTERDİM"

Elendiği açıklandıktan sonra Survivor'a veda konuşması yapan Doğan, "Buraya gülerek geldim ve gülerek gitmek isterim. Çok güzel insanlar tanıdım. Herkese çok teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluydum. Daha da ileri gitmek isterdim ancak nasibim bu kadarmış" dedi.

Doğan Keser

DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu Spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnu Spor'un tüm alt kategorilerinde forma terletti.

Twitch ve Instagram paylaşımlarıyla adını duyuran Keser'in Instagram'da yaklaşık 300 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal Medya Fenomeni olarak tanınan 29 yaşındaki Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulunduğu biliniyor.