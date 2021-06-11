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Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı - Son Dakika

Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı

11.06.2021 10:48

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Finale haftalar kala yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay'ın, rakip takımdan bir kişiyi eleme adayı yapmak yerine kendi takımından Aleyna'yı potaya sokması herkesi hayrete düşürdü.

Survivor 2021'in 116. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın 2. eleme adayını belirledi.

BERKAY, DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ OLDU

Survivor son bölümdeki dokunulmazlığın ikinci ayağında yine kıran kırana mücadeleler yaşandı. Zamana karşı oynanan oyunda ilk tur eşleşmelerinin ardından yarı finale kalan isimler Aleyna, Berkay ve Batuhan oldu. Yarı finale direkt kalan Ayşe, Batuhan'la eşleşirken Berkay ile Aleyna karşı karşıya geldi. Batuhan, Ayşe'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı. Berkay ise Aleyna'yı 3-1 ile geçip Batuhan'ın finaldeki rakibi oldu. Finalde Batuhan'ı 5-1 yenen Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

KENDİ TAKIMINDAKİ YARIŞMACIYI ELEME ADAYI YAPTI

Survivor'daki ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Berkay eleme adayı olarak kendi takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nu söyleyerek "Artık bireysel hissediyorum ve öyle yarışacağım. Takım olarak değil, bireysel olarak şampiyon olacağız. Aleyna final dörtlüsünde yer veremediğim kişilerden biriydi" dedi.

Survivor 2021'de şaşkına çeviren olay! Berkay, mavi takımdakilerin yerine kendi takımındaki yarışmayı eleme adayı yaptı
Berkay

Berkay'ın mavi takım yarışmacıları yerine takım arkadaşı Aleyna'yı eleme adayı göstermesi herkesi şaşırttı.

Survivor 2021'de şaşkına çeviren olay! Berkay, mavi takımdakilerin yerine kendi takımındaki yarışmayı eleme adayı yaptı
Aleyna

İLK ELEME ADAYI BATUHAN OLMUŞTU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takımdan Poyraz kazanmış, kırmızı takımdan Batuhan'ı eleme adayı olarak belirlemişti.

Survivor 2021'de şaşkına çeviren olay! Berkay, mavi takımdakilerin yerine kendi takımındaki yarışmayı eleme adayı yaptı
Batuhan
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı

Dokunulmazlık, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı - Son Dakika Magazin


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