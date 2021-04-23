Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi - Son Dakika

Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi

23.04.2021 07:18

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de acil durum konseyi toplandı. Bir ismin yarışmaya veda edeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Çağrı'nın sakatlığından dolayı devam edemeyeceğini açıkladı. Doktor Metin Kuş'un "Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur" şeklinde rapor verdiği Çağrı ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor 2021'in 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 75. yeni bölümünde acil durum konseyi toplandı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan yarışmacıyı açıkladı.

"AĞIR SAKATLIKLARA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Acun Ilıcalı "Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var. Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek. Doktorumuz Türkiye'den hekimlerle görüşme yapıyor ve kararını veriyor. Bu karar 3 türlü oluyor. Sakat ama iyileşecek, sakat ve uzun sürede iyileşecek. Üçüncüsü ise sakat, oynarsa kendisine zarar verir. Yani kendi sağlığına zarar verir dendiği anda hiçbir yarışmacımızı oynatmadık. Taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi

ÇAĞRI DİSKALİFİYE EDİLDİ

"Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" diyerek bir kişinin diskalifiye olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Doktorumuzun net açıklamasıyla, 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur. Buna müsaade edemem' dediği yarışmacımız Çağrı Atakan. Senin konunun bu kadar uzun sürme nedeni kesin olana kadar beklememiz. Doktor Metin Kuş'la defalarca konuştum. Ancak 'Çok ciddi hasara dönüşür ve bundan sonraki hayatında ona hasar verir' dedi. Dizinde bir değil en az 3 tane çok ciddi problem var. Oynamaya kalkarsan belirsiz bir süreç olur."

Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kararı duyunca gözyaşlarına boğulan Çağrı veda etmeden önce duygularını açıkladı. Çağrı "Dizimde bir şey hissediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Burada annemin yüzüne söyleyemediğim şeyleri tüm Türkiye'nin önünde söyleyebildim. Bu bana huzur verdi" dedi.

Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi

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Son Dakika Magazin Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi - Son Dakika Magazin


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