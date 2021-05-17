Survivor 2021'de gözyaşları sel oldu! Aile ödülü için yarıştılar, geriden gelen takım kazandı - Son Dakika

Survivor 2021'de gözyaşları sel oldu! Aile ödülü için yarıştılar, geriden gelen takım kazandı

17.05.2021 09:28

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarıştılar. Karşılarında ailelerini gören yarışmacılar, gözyaşlarına boğulurken oyun sırasında ise büyük çaba sarf ettiler. Nefes kesen mücadelenin canlı yayınlanan final kısmında ise kazanan mavi takım yarışmacıları oldu.

Survivor'ın 16 Mayıs Pazar günü ekrana gelen 94. bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Ödül oyunu oynamak için bir araya gelen yarışmacılar, ailelerinin orada olduğunu duyunca gözyaşlarına boğuldu. İki aşamalı olarak oynanacak aile ödülü öncesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ailelerinden bir kişiyle oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı. Uzun zamandır uzak kaldıkları, göremedikleri, seslerini duyamadıkları yakınlarını karşısında gören yarışmacılar gözyaşları içinde kaldı.

KIRMIZI TAKIM ATAK YAPTI

Parkurda yarışmacılar türlü engelleri aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmesi gerekiyordu. Oyuna iyi başlayan mavi takım, skoru 4-1 yaptı. Karşılıklı alınan sayılar sonrasında mavi takım, 6-2 yaptı. Fakat sonrasında kırmızı takımın atağı geldi ve rakibi ile aradaki farkı kapatmayı başardı. Geriden gelen kırmızı takım, skoru 10-8 yaparak büyük avantaj sağladı.

Survivor 2021'de aile ödülünden gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı

BAYRAK YARIŞI YAPILDI

Aile ödülü oyununda skor 10-8 iken canlı yayına geçildi. İki takım, eşleşmeler için iki kadın iki erkek yarışmacı belirledi. Canlı yayında aile ödülü oyununda üçüncü eşleşme Steven ile Batuhan idi. Kazanan Steven, farkı bire indirdi ve skoru 11-10 yaptı. Dördüncü eşleşme için Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Merve parkura çıktı. Kıl payı karşılaşmayı kazanan Merve, skoru 11-11 yaptı. Ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Survivor 2021'de aile ödülünden gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı

MAVİ TAKIM GERİDEN GELİP OYUNU KAZANDI

Aile ödülü ilk oyununda bayrak yarışına kırmızı takımdan Berkay ile Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Atıcılar ise Berkay ile Poyraz oldu. Bayrak yarışında normal oyuna göre atışlarda düşürülmesi gereken hedef sayısı artırıldı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışını kazanan mavi takım, 12-11 skorla aile ödülü 1. oyununu kazanmış oldu.

Survivor 2021'de gözyaşları sel oldu! Aile ödülü için yarıştılar, geriden gelen takım kazandı

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Son Dakika Magazin Survivor 2021'de gözyaşları sel oldu! Aile ödülü için yarıştılar, geriden gelen takım kazandı - Son Dakika Magazin


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