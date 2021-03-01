Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu.

KUM TORBALARI TAŞIRKEN ZOR ANLAR YAŞADILAR

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda klasikleşen kum torbası oyunu oynandı. Yarışmacılar kum torbalarını taşımak için yere oturarak ağırlıkları dengede tutmaya çalışırken diğer yarışmacılar da ellerinde kum torbaları ile parkuru bitirip rakip takımın yarışmacısının sepetine atmaya çalıştı. Erkek yarışmacılar 36, kadın yarışmacılar ise 18 kilodan başladı. Ne kadar çok kum torbasına rakip takım yarışmacısının sepetine atılırsa sayıyı almak için avantaj elde edilmiş oldu. İkişer kiloluk kum torbaları atıldıkça artan ağırlık karşısında yarışmacılar zor anlar yaşamaya başladı. Oyununun kazananı ise 10-6'lık skorla ünlüler oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ADAYI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Önce SMS halk oylaması yapıldı, sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yapılan oylama ile bir eleme adayı çıkarıldı. Konseyde ismi yazılanlar Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

"ÜZÜLDÜM, BENİ ÇOK ERKEN YAZDILAR"

Eleme adayı olduğu için büyük bir üzüntü yaşayan Aleyna ise"Üzüldüm, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha çok erken olduğunu düşünüyorum, burası benim büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmeye gelmiştim" ifadelerini kullandı.

İLK ADAY ÖYKÜ OLMUŞTU

Öte yandan Survivor 2021'in ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybetmiş ve bir aday çıkarmıştı. Ada konseyindeki oylamada ünlüler takımının eleme adayı ise oyuncu Öykü Çelik olmuştu.