Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı! Sürpriz isim adaya veda etti

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021'de finale günler kala adaya bir kişi daha veda etti.

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı Aleyna kazandı ve ilk eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi. İkinci dokunulmazlığı kazanan İsmail'in söylediği Poyraz, ikinci eleme adayı oldu. Survivor 2021'in son dokunulmazlığı kazanan ise Ayşe oldu. Ayşe, son eleme adayı olarak ise Berkay'ın ismini söyledi. Böylece Survivor'da yarı final öncesinde elemeye kalan yarışmacılar Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu.Üç yarışmacı arasında ise SMS oylaması yapıldı. SMS oylamasının sonuçlarına göre Survivor 2021'den yarı final öncesinde elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2021'den elenen yarışmacı Berkay Yuvakuran oldu.

"HAYALLERİMİ YAŞADIM"

Berkay "Hayallerimi yaşadım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Büyüdüm. Çok farklı insanlarla tanıştım. Buraya gelmeden önce de iz bırakan bir yarışmacı olmak istemiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

FİNAL CUMA AKŞAMI

Survivor'da 2021 sezonu yarı finali ve finali İstanbul'da canlı yayınla ekrana gelecek. Yarı finali 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Final ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.

Berkay Yuvakuran

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran, İstanbul Şişli dünyaya geldi. Survivor Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Berkay Yuvakuran'in ağabeyi ise Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır. Survivor son yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuvakuran, gönüllüler takımı için ter döküyordü.