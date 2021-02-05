Survivor 2021'de yemek ödülünün kazananı belli oldu - Son Dakika

Survivor 2021'de yemek ödülünün kazananı belli oldu

05.02.2021 07:27
Survivor 2021'de yemek ödülünün kazananı belli oldu, System.String[]

Survivor 2021'nin dün akşam yayınlanan 20. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dominik'te açlıkta mücadele eden ünlüler ve gönüllüler, pizza ödülünü kazanmak için parkurda varını yoğunu ortaya koydu.

Yeni bölümde ödül oyununun sunuculuğunu yapan Murat Ceylan, pizza ödülünü açıklayınca yarışmacılar mutluluktan havalara uçtu. Survivor'da oyunlar kadar öncesinde oynanan avantaj oyunu bayrak yarışı şeklinde yapıldı. Oyunda erkeklerde kazanan gönüllüler, kadınlarda kazanan ise ünlüler oldu.

Bu yüzden final atışına giden oyunda ünlülerden Merve, gönüllülerden Poyraz atıcı olarak seçildi. Bu turda ise kazanan Poyraz oldu ve ödül oyununda seçim avantajını kazanan gönüllüler oldu.

Survivor 2021'de yemek ödülünün kazananı belli oldu

KIYASIYA MÜCADELE YAŞANDI

Ünlülerden Çağrı, gönüllülerden ise Reşat sakatlıkları nedeniyle ödül oyununa çıkamadı. Parkurda tüm engelleri aşan yarışmacılar, finalde kum torbası ile atış yaptı. Oyunda beş puana ilk ulaşan gönüllüler takımı ödülün tadına bakma şansını elde ettiler. Fakat 5-2 skorla geldikleri bu tadım sonrasında ünlüler üç sayı alarak onları yakaladı. Bundan sonrasında ise oyun iki takım arasında gitti geldi. Günün sonunda ise 10'a 8 skorla ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Ödül oyununun yanı sıra Survivor 2021'de her hafta takım kaptanları seçiliyor. İkinci haftada başlayan bu uygulamada Reşat ile Barış takım kaptanları olmuştu. Sonrasında yapılan seçimlerde takımlar yine aynı isimler için oy kullandı. Dün akşam da yapılan oylama ile gönüllüler takımı kaptanı Reşat, ünlüler takımı kaptanı Barış oldu.

Survivor 2021'de yemek ödülünün kazananı belli oldu

Murat Ceylan, Survivor, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2021'de yemek ödülünün kazananı belli oldu - Son Dakika Magazin


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