Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler ve ünlüler takımlarından birer yarışmacı eleme adayı olmuştu. Takımlar ada konseyindeki oylamalarda iki eleme adayını belirlemişti. Survivor son bölümde ise SMS oylaması sıralaması açıklandı. Gönüllüler ve ünlülerde SMS oylaması birincisi olan yarışmacılar iki eleme adayı daha belirledi. SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı ise Survivor'dan elendi.

5 KERE ÜST ÜSTE BİRİNCİ ÇIKTI

Acun Ilıcalı konseyde açıkladığı SMS sonuçlarında gönüllülerde haftanın birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz üst üste 5. hafta oylamadan birinci çıktı.

ÜNLÜLERİN SMS BİRİNCİSİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlülerde bu hafta SMS oylamasının birincisi İlayda oldu. Adını duyan İlayda büyük şaşkınlık yaşadı. Acun Ilıcalı da İlayda'nın herkesi geride bırakarak SMS birincisi olmasına şaşırdığını söyledi.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımında eleme adayı belirlenmesi için konsey gerçekleştirildi. Ünlüler takımında yapılan konsey sonrasında takım kararıyla en çok oyu alan isim Doğan Keser haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından belirlendi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu oldukça heyecanlı geçti ve ünlüler takımı bu kez hata yapmayarak dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ise ada konseyine giderek eleme adayı oylaması yaptı. Gönüllüler takımında takım kararıyla en çok oyu alan ve bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Hanzade oldu. Survivor son bölümdeki konseyde ise ünlüler takımının SMS birincisi İlayda, 3. eleme adayını belirledi. Takımdan kimsenin gitmesini istemediğini söyleyen İlayda, stratejik bir isim söyleyeceğini açıkladı. İlayda eleme adayı olarak Öykü Çelik'in adını söyledi. Gönüllüler takımı birincisi Poyraz ise 4. eleme adayı olarak Baran'ı belirledi.

"SURVIVOR'DA İNSANLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMEYİ ÖĞRENDİM"

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Öykü Çelik, Baran, Hanzade ve Doğan Keser arasında en az oyu alan Baran, yarışmaya veda etti. Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Baran, "Burası benim hep hayalimdi. Zor anlar yaşıyordum ama buraya geldim. Çok değişik ve güzel şeyler yaşadım. Ufacık pirincin bile tabakta kalmamasını öğrendim. İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı.