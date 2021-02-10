Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika

Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

10.02.2021 07:31
Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu, System.String[]

Survivor 202'in dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. İki gönüllüler iki ünlüler takımından eleme adayı olan yarışmacılardan biri Survivor macerasını noktaladı.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler ve ünlüler takımlarından birer yarışmacı eleme adayı olmuştu. Takımlar ada konseyindeki oylamalarda iki eleme adayını belirlemişti. Survivor son bölümde ise SMS oylaması sıralaması açıklandı. Gönüllüler ve ünlülerde SMS oylaması birincisi olan yarışmacılar iki eleme adayı daha belirledi. SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı ise Survivor'dan elendi.

5 KERE ÜST ÜSTE BİRİNCİ ÇIKTI

Acun Ilıcalı konseyde açıkladığı SMS sonuçlarında gönüllülerde haftanın birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz üst üste 5. hafta oylamadan birinci çıktı.

Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

ÜNLÜLERİN SMS BİRİNCİSİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlülerde bu hafta SMS oylamasının birincisi İlayda oldu. Adını duyan İlayda büyük şaşkınlık yaşadı. Acun Ilıcalı da İlayda'nın herkesi geride bırakarak SMS birincisi olmasına şaşırdığını söyledi.

Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021 ünlüler gönüllülerde bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımında eleme adayı belirlenmesi için konsey gerçekleştirildi. Ünlüler takımında yapılan konsey sonrasında takım kararıyla en çok oyu alan isim Doğan Keser haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise oynanan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından belirlendi. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu oldukça heyecanlı geçti ve ünlüler takımı bu kez hata yapmayarak dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ise ada konseyine giderek eleme adayı oylaması yaptı. Gönüllüler takımında takım kararıyla en çok oyu alan ve bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Hanzade oldu. Survivor son bölümdeki konseyde ise ünlüler takımının SMS birincisi İlayda, 3. eleme adayını belirledi. Takımdan kimsenin gitmesini istemediğini söyleyen İlayda, stratejik bir isim söyleyeceğini açıkladı. İlayda eleme adayı olarak Öykü Çelik'in adını söyledi. Gönüllüler takımı birincisi Poyraz ise 4. eleme adayı olarak Baran'ı belirledi.

Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

"SURVIVOR'DA İNSANLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMEYİ ÖĞRENDİM"

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Öykü Çelik, Baran, Hanzade ve Doğan Keser arasında en az oyu alan Baran, yarışmaya veda etti. Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Baran, "Burası benim hep hayalimdi. Zor anlar yaşıyordum ama buraya geldim. Çok değişik ve güzel şeyler yaşadım. Ufacık pirincin bile tabakta kalmamasını öğrendim. İnsanların gerçek yüzünü görmeyi öğrendim" ifadelerini kullandı.

Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu
Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu

Dokunulmazlık, Acun Ilıcalı, Survivor, SMS, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi Erdoğan Milli Uzay Programı'nı başlattı! İşte Türkiye'nin 27 yıllık uzay serüveni Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Can Yaman'la dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spikerden romantik paylaşım 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü
Annesi ve sevgilisini odada yakalayan genç dehşet saçtı Annesi ve sevgilisini odada yakalayan genç dehşet saçtı         
06:02
Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı         
00:27
Esenyurt'ta küfürleşme kavgası! Çocukluk arkadaşını öldürdü Esenyurt'ta küfürleşme kavgası! Çocukluk arkadaşını öldürdü         
23:54
Türkiye'nin Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" uzaya ilk uydu gönderen Rusya'da geniş yankı buldu         
22:45
Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi         
21:38
Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar         
21:24
Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi Nihat Kahveci gollerine devam ediyor! Kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap verdi         
17:56
Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı         
15:49
Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu         
15:28
İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak         
14:56
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim         
13:01
Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor         
12:35
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 07:45:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor 2021'e veda eden yarışmacı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei