Survivor 2021'in yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ãœnlüler ve gönüllüler takımları, Murat Ceylan'ın sunacağı ödül oyununu kazabilmek için zorlu parkurda mücadele edecek.
Oyunun yanı sıra yarışmacılar acil durum konseyi için toplanacak. Acun Ilıcalı'nın açıklama yapacağı konsey 10. bölüm fragmanının en merak edilen olayı oldu. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.
Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
Son Dakika › Magazin › Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Çok üzücü bir durum var' diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor - Son Dakika Magazin