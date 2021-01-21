Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor - Son Dakika

Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor

21.01.2021 07:25
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımını çağırarak acil durum konseyi yapıyor. Oldukça keyifsiz görünen Ilıcalı'nın konseyde bir yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği hakkında bilgi vereceği düşünülüyor.

Survivor 2021'in yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Ãœnlüler ve gönüllüler takımları, Murat Ceylan'ın sunacağı ödül oyununu kazabilmek için zorlu parkurda mücadele edecek.

"ÇOK ÃœZÃœCÃœ BİR DURUM VAR"

Oyunun yanı sıra yarışmacılar acil durum konseyi için toplanacak. Acun Ilıcalı'nın açıklama yapacağı konsey 10. bölüm fragmanının en merak edilen olayı oldu. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.

Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Çok üzücü bir durum var' diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor

BİRİ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Çok üzücü bir durum var' diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Çok üzücü bir durum var' diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Çok üzücü bir durum var' diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Çok üzücü bir durum var diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor

Murat Ceylan, Acun Ilıcalı, Survivor, 112, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Çok üzücü bir durum var' diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor - Son Dakika Magazin


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