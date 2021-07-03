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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık... - Son Dakika

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık...

03.07.2021 11:26
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık..., System.String[]

İşte 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ın açıklamaları: Survivor'a giderken bir hedefim vardı, hedefim şampiyonluktu.

İşte 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ın açıklamaları:

Survivor'a giderken bir hedefim vardı, hedefim şampiyonluktu. Buna da ulaştım. Elimden geleni yaptım, sonrasında da halkın takdirini toplayarak şampiyon oldum. Çok mutluyum.

Survivor hayatın kısaltılmışı gibi bir şeydi benim için. Çok hızlı bir şekilde yaşandı. Bir anda adaya bırakıldık. Ada yaşantısı, doğal hayat, hiçbir şey yok. Orada kalma mücadelesi, yaşama mücadelesi... Parkurdaki mücadeleler... Psikolojik savaş... Gerçekten ada hayatı çok zordu.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık...

"ÖFKEMİ KONTROL ETTİM"

- Öfkemi hep kontrol ettim. Güreş benim her şeyim. Bana göre en iyi güreşçi, öfkesini yenendir. Buradan gelen bir şey var. En iyi olmak istiyorsan, öfkeni yenmek zorundasın. Sonuçta bu bir yarışma ve insaların psikolojik olarak size oynadığı bariz bir şekilde ortada. bunu göz önünde bulunduradak sabrettim.

Coconat ve pirinçle geçmiyor. Özlem beni çok zorladı. Orada insan ilişkilerini çok daha iyi anlıyorsunuz. Çok zorlandım. Takım içinde iyi anlaşamadığım insanlar da oldu ama bunu yansıtmamaya çalıştım. İçime attım

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık...

"ÇAĞRI ABİ'YE KIRGINIM"

En çok kırıldığım Çağrı abi oldu. Bir çok şeyi paylaştık. Beklemediğiniz insandan beklemediğiniz tepkiyi alınca insan daha çok kırılıyor.

Özel hayatımda görüşmem dediğim direkt Dora. Kızgınım. Yaptığı hareketler, kullandığı kelimeler tahriğe yönelik.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık...

"ABİ KAREŞ GİBİYİZ"

En yakın dostum Batuhan'dı. Abi kardeş gibiydik. Ufak tefek şeyler oldu ama aile içinde olan şeyler.

Açlığın ne kadar zor olduğunu öğrendim. Aç olan insan her şeyi yapabilir bunu gördüm. Özlemi üst seviyelerde yaşıyorsunuz. Ailenize ulaşma imkanınız yok. Düşünmek için çok fazla zaman var.

"LİSEYİ TAMAMLAYAMADIK, ŞİMDİ HEDEFİMİZ AKADEMİSYENLİK"

Ailemize spor geçmişi olan kimse yok. Babamın ilgisi vardı. Küçükken bizi güreştirirdi. Köyde bağ bahçede çalışıyoruz. Yevmiye ile çalışan bir aileydik, liseyi tamamlayamadık. Sonra bir şekilde güreşin içinde bulduk kendimizi. Açıktan lise okuduk. İkizim Akdeniz Üniversitesi, ben Adnan Menderes Üniversitesi... Bitirdik, bu bize yetmez dedik. Yüksek lisansı da yapalım dedik. Onu da bitirdik. Şimdiki hedefimiz akademisyenlik.

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık...

İsmail Balaban, Survivor, Şampiyon, Savaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık... - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban: Yevmiye ile çalışan aileydik, liseyi tamamlayamadık... - Son Dakika
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