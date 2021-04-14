"Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele ettim" diyerek sözlerine başlayan yarışmacı Acun Medya'da çalıştığı dönem defalarca ellerini yıkadığını ve günde bir kaç kez banyo yaptığını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Adaya veda eden Hanzade, tedavi ile iyileştiğini ve o günlerde bu günlere gelerek temizliğin hiç olmadığı Survivor'da mücadele edebildiğini söyledi.

Televizyon ekranlarında popüler olan Masumlar Apartmanı dizisine de gönderme yapan Hanzade, oyuncu Ezgi Mola'nın canlandırdığı karakterin bir zamanlar aynısı olduğunu söyledi.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Hanzade Ofluoğlu'nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

HANZADE OFLUOĞLU'NUN MESLEĞİ?

Var mısın Yok musun ? adlı yarışmada tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Survivor dahil birçok programın sunuculuğunu yapan Hanzade Ofluoğlu, 5 yıl boyunca bu görevi yaptıktan sonra spora yöneldiğini belirtiyor. Sonrasında sporun hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıklayan Hanzade Ofluoğlu, 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

SURVİVOR HANZADE EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade, üniversite yıllarında tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir. Hanzade Ofluoğlu ve Saygun Ofluoğlu 10 yılı aşkın süredir evlidir.

SURVİVOR HANZADE'NİN GEÇİRDİĞİ HASTALIK NEDİR?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımından mücadele eden Hanzade Ofluoğlu, bir dönem geçirdiği Obsesif-kompulsif bozukluk hastalığı ile mücadele ettiğini ve 2,5 yılda normale dönebildiğini yarışmada anlatmıştı.

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bir anksiyete (endişe) bozukluğudur. OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerinden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranışı uygulamak durumundadır. Ancak bu sadece geçici bir ferahlık sağlamaktadır. obsesif (saplantılı) ritüelleri yapmamak anksiyete (endişe)'yi yükseltebilir.

Belirtiler: Bir şeyleri tekrar tekrar kontrol etme, belirli rutinleri tekrar tekrar yapma dürtüsü hissetmek, tekrar tekrar belirli istenmeyen düşüncelere sahip olmak ve zihinden uzaklaştıramamak