Survivor'a veda eden Hanzade Ofluoğlu hastalığıyla ilgili konuştu - Son Dakika

Survivor'a veda eden Hanzade Ofluoğlu hastalığıyla ilgili konuştu

14.04.2021 11:59
Survivor'a veda eden Hanzade Ofluoğlu hastalığıyla ilgili konuştu, System.String[]

Hanzade Ofluoğlu, Survivor 2021'e veda eden isim oldu. Ofluoğlu, konseyde hastalığıyla ilgili duygusal bir konuşma yaptı

"Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele ettim" diyerek sözlerine başlayan yarışmacı Acun Medya'da çalıştığı dönem defalarca ellerini yıkadığını ve günde bir kaç kez banyo yaptığını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Adaya veda eden Hanzade, tedavi ile iyileştiğini ve o günlerde bu günlere gelerek temizliğin hiç olmadığı Survivor'da mücadele edebildiğini söyledi.

Televizyon ekranlarında popüler olan Masumlar Apartmanı dizisine de gönderme yapan Hanzade, oyuncu Ezgi Mola'nın canlandırdığı karakterin bir zamanlar aynısı olduğunu söyledi.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Hanzade Ofluoğlu'nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

HANZADE OFLUOĞLU'NUN MESLEĞİ?

Var mısın Yok musun ? adlı yarışmada tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Survivor dahil birçok programın sunuculuğunu yapan Hanzade Ofluoğlu, 5 yıl boyunca bu görevi yaptıktan sonra spora yöneldiğini belirtiyor. Sonrasında sporun hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıklayan Hanzade Ofluoğlu, 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

SURVİVOR HANZADE EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade, üniversite yıllarında tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir. Hanzade Ofluoğlu ve Saygun Ofluoğlu 10 yılı aşkın süredir evlidir.

SURVİVOR HANZADE'NİN GEÇİRDİĞİ HASTALIK NEDİR?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımından mücadele eden Hanzade Ofluoğlu, bir dönem geçirdiği Obsesif-kompulsif bozukluk hastalığı ile mücadele ettiğini ve 2,5 yılda normale dönebildiğini yarışmada anlatmıştı.

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bir anksiyete (endişe) bozukluğudur. OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerinden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranışı uygulamak durumundadır. Ancak bu sadece geçici bir ferahlık sağlamaktadır. obsesif (saplantılı) ritüelleri yapmamak anksiyete (endişe)'yi yükseltebilir.

Belirtiler: Bir şeyleri tekrar tekrar kontrol etme, belirli rutinleri tekrar tekrar yapma dürtüsü hissetmek, tekrar tekrar belirli istenmeyen düşüncelere sahip olmak ve zihinden uzaklaştıramamak

Survivor'a veda eden Hanzade Ofluoğlu hastalığıyla ilgili konuştu

Obsesif Kompulsif Bozukluk, Acun Medya, Ezgi Mola, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor'a veda eden Hanzade Ofluoğlu hastalığıyla ilgili konuştu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Son Dakika Haberleri
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
12:57
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti         
12:15
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu         
11:54
Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı         
11:48
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 13:12:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor'a veda eden Hanzade Ofluoğlu hastalığıyla ilgili konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei