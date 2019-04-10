Survivor 45. Bölüm Fragmanı | Bora ve Hikmet Tartışması!
34 dakika önce
Bora ve Hikmetin Tartışmasına Kim Sebep Oldu'Melisa'nın Gidişine Kim Ne Söyledi?
Bora
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:55 Kaynak: Youtube
ve Hikmetin Tartışmasına Kim Sebep Oldu'Melisa'nın Gidişine Kim Ne Söyledi? Türkiye
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