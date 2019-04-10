Son Dakika Haberleri: Survivor 45. Bölüm Fragmanı | Bora ve Hikmet Tartışması!

Survivor 45. Bölüm Fragmanı | Bora ve Hikmet Tartışması!

34 dakika önce

Bora ve Hikmetin Tartışmasına Kim Sebep Oldu'Melisa'nın Gidişine Kim Ne Söyledi?

Bora ve Hikmetin Tartışmasına Kim Sebep Oldu'Melisa'nın Gidişine Kim Ne Söyledi? Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor Türkiye Yunanistan 45. Bölümü ile Bu Akşam Tv 8'de
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:55 Kaynak: Youtube
survivor türkiye yunanistan, Türkiye, Bora Füzesi, Genel
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